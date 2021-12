Bar Stella: Stefano De Martino debutta stasera su Rai2 con il nuovo programma (Di martedì 28 dicembre 2021) stasera su Rai2 alle 22:50 debutta Bar Stella, il nuovo spettacolo, in cinque puntate, condotto da Stefano De Martino. Grande attesa per l'"apertura" di Bar Stella, il nuovo spettacolo che vede impegnato Stefano De Martino in veste di conduttore, in onda da stasera su Rai2 alle 22:50. Un "luogo", pronto ad ospitare e intrattenere il pubblico con il suo giro di clienti un po' bizzarri, la Disperata Erotica Band e il personale altrettanto sui generis. Saranno in totale quattro appuntamenti - più un "il meglio di" - in onda dalla sede Rai di Napoli: un carosello di chiacchiere, ironia, colori, citazioni, omaggi, canzoni. L'atmosfera è familiare e amichevole, popolare e ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 dicembre 2021)sualle 22:50Bar, ilspettacolo, in cinque puntate, condotto daDe. Grande attesa per l'"apertura" di Bar, ilspettacolo che vede impegnatoDein veste di conduttore, in onda dasualle 22:50. Un "luogo", pronto ad ospitare e intrattenere il pubblico con il suo giro di clienti un po' bizzarri, la Disperata Erotica Band e il personale altrettanto sui generis. Saranno in totale quattro appuntamenti - più un "il meglio di" - in onda dalla sede Rai di Napoli: un carosello di chiacchiere, ironia, colori, citazioni, omaggi, canzoni. L'atmosfera è familiare e amichevole, popolare e ...

Advertising

gianlu_79 : RT @bubinoblog: BAR STELLA: DE MARTINO E L'ELOGIO DELLA NORMALITÀ IN UNA TV DOVE TUTTO È SUPERLATIVO - infoitcultura : Stasera in tv, 28 dicembre: Bar Stella, Meraviglie, Sissi e gli altri programmi - infoitcultura : Stefano De Martino torna in tv con il suo nuovo show “Bar Stella” - infoitcultura : A Torre Annunziata cresce l'attesa per “Bar Stella”, il programma con Stefano De Martino - infoitcultura : Bar Stella: Rai 2, conduttore, puntate, personaggi, quando va in onda -