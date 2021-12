Uomini e Donne: ex corteggiatore diventerà padre (Di lunedì 27 dicembre 2021) Antonio Moriconi, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha rivelato ai suoi followers su Instagram che presto nella sua vita arriverà un figlio. L’uomo ha dato il lieto annuncio sui social, ricevendo morissimi like, commenti e messaggi di auguri e sostegno. Antonio Moriconi si è fatto conoscere dal pubblico qualche stagione fa, per via della sua partecipazione a Uomini e Donne nei panni di corteggiatore di Teresa Langella. L’uomo era sceso nel programma per la bella ex tentatrice che, però, alla fine era uscita con Andrea Dal Corso, anche lui ex tentatore della stessa edizione di Temptation Island. Lo sportivo che si era fatto già allora molto amare dal pubblico, però, sembra aver ritrovato l’amore e la felicità e, infatti, lui e la sua fidanzata stanno per diventare ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 27 dicembre 2021) Antonio Moriconi, exdi, ha rivelato ai suoi followers su Instagram che presto nella sua vita arriverà un figlio. L’uomo ha dato il lieto annuncio sui social, ricevendo morissimi like, commenti e messaggi di auguri e sostegno. Antonio Moriconi si è fatto conoscere dal pubblico qualche stagione fa, per via della sua partecipazione anei panni didi Teresa Langella. L’uomo era sceso nel programma per la bella ex tentatrice che, però, alla fine era uscita con Andrea Dal Corso, anche lui ex tentatore della stessa edizione di Temptation Island. Lo sportivo che si era fatto già allora molto amare dal pubblico, però, sembra aver ritrovato l’amore e la felicità e, infatti, lui e la sua fidanzata stanno per diventare ...

