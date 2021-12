Un altro topo al GF Vip 6 | Gianmaria terrorizzato | “Mi è saltato addosso”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ancora topi nella Casa del Grande Fratello Vip: come gli altri anni, infatti, a Cinecittà sono stati avvistati ospiti indesiderati. Stavolta a vedere unlino abbastanza intraprendente è statoAntinolfi, che l’ha trovato addirittura in Confessionale. “Tu non sai cosa è successo a me. Io vado in confessionale, apro la porta” ha chiosato l’imprenditore parlando con Giacomo Urtis. “Sai dove stanno le piramidi della porta? Apro, questo era sulle piramidi che mi guarda, mi salta proprio! Io sono andato indietro e lui ha iniziato a scappare per tutta casa, poi è uscito fuori”. Stavolta gli autori non sono riusciti a censurare il “fattaccio” e il racconto di, dunque è scoppiato il “-gate”: a quanto il prossimo avvistamento? Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...