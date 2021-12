Tamberi sfida Jacobs | la sua performance è tutta da ridere

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tamberi sfida

In occasione dei Gazzetta Sports Awards Gianmarcoha sfidato Marcell Jacobs, al suo gioco: 9.80 . Ecco come è andato!... ex velocista di Tempio Pausania, che al primo appuntamentomamma Paola in una corsa lunga ... Un giorno, in Giappone, parlando con Gimbo, ho capito: ero talmente focalizzato sull'obiettivo ...Un anno magico per lo sport italiano. Nonostante una pandemia di Covid-19 mai superata, gli azzurri compiono autentici miracoli in quasi tutte le discipline, dimostrandosi più che mai una vera e propr ...ATLETICA - "Non sarà facile, ma sto lavorando per far sì che il 2022 sia un altro 2021". Questa la promessa di Marcell Jacobs, campione olimpico a Tokyo 2020, a ...