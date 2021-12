Saldi 2022, il calendario di tutte le regioni: chi comincia prima (Di lunedì 27 dicembre 2021) Saldi 2022, a gennaio cominceranno gli sconti invernali ma come sempre ogni territorio avrà la sua data di avvio Appena saranno terminate le festività natalizie prenderanno il via i Saldi 2022. Gli sconti non avranno inizio allo stesso giorno per tutto il territorio nazionale ma come avviene abitualmente, cominceranno in modo differenziato per ogni regione. In quasi tutti casi i Saldi si inizierà prima dell’Epifania. Getty ImagesInaugureranno la stagione degli sconti la Basilicata e la Sicilia subito dopo Capodanno, domenica 2 gennaio. Il Lucania duraranno esattamente due mesi, fino a mercoledì 2 marzo mentre nella regione più a Sud dureranno fino al 15 marzo. Il giorno successivo, il 3 gennaio, sarà la volta della Valle d’Aosta, l’unica regione a ... Leggi su ck12 (Di lunedì 27 dicembre 2021), a gennaio cominceranno gli sconti invernali ma come sempre ogni territorio avrà la sua data di avvio Appena saranno terminate le festività natalizie prenderanno il via i. Gli sconti non avranno inizio allo stesso giorno per tutto il territorio nazionale ma come avviene abitualmente, cominceranno in modo differenziato per ogni regione. In quasi tutti casi isi inizieràdell’Epifania. Getty ImagesInaugureranno la stagione degli sconti la Basilicata e la Sicilia subito dopo Capodanno, domenica 2 gennaio. Il Lucania duraranno esattamente due mesi, fino a mercoledì 2 marzo mentre nella regione più a Sud dureranno fino al 15 marzo. Il giorno successivo, il 3 gennaio, sarà la volta della Valle d’Aosta, l’unica regione a ...

