Rafinha alla Real Sociedad: «Felice di essere in un club importante» (Di lunedì 27 dicembre 2021) La Real Sociedad ha ufficializzato l’acquisto di Rafinha dal PSG: le sue prime dichiarazioni dopo la firma La Real Sociedad ha ufficializzato l’arrivo dal PSG di Rafinha, centrocampista brasiliano con un passato anche al Barcellona e all’Inter. Ecco le sue prima dichiarazioni dopo la firma sul contratto. ? COMUNICADO OFICIAL @Rafinha llega cedido a la Real. Ongi etorri Rafael!!! ???#RafaelTxuriUrdin #AurreraReala pic.twitter.com/iYYEU8Q2HP— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) December 27, 2021 DICHIARAZIONI – «Sono molto Felice di essere arrivato in un club importante, che sta facendo molto ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Laha ufficializzato l’acquisto didal PSG: le sue prime dichiarazioni dopo la firma Laha ufficializzato l’arrivo dal PSG di, centrocampista brasiliano con un passato anche al Barcellona e all’Inter. Ecco le sue prima dichiarazioni dopo la firma sul contratto. ? COMUNICADO OFICIAL @llega cedido a la. Ongi etorri Rafael!!! ???#RafaelTxuriUrdin #Aurreraa pic.twitter.com/iYYEU8Q2HP—Fútbol (@) December 27, 2021 DICHIARAZIONI – «Sono moltodiarrivato in un, che sta facendo molto ...

