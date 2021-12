Prove tecniche di Apocalisse | meglio l’estinzione che Chiello

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ciclicamente mi ritrovo a fare i medesimi ragionamenti. Sembro davvero uno di quei vecchi che ammorbano i pranzi di Natale raccontando ai nipotini di quando hanno fatto la guerra, e poco importa se la guerra, in effetti, non l’hanno fatta davvero. Il fatto è che il passato torna sempre su, come certi piatti a base di peperoni, buoni e tutto, ma indigeribili. Quindi ciclicamente mi ritrovo a ragionare su quel che sarà, parlo di musica e parlo di industria legata alla musica. Certo, stando a quel che si dice, e a dirlo è l’industria stessa, mai come in questo momento il settore gode di ottima salute, lo streaming ha compiuto il miracolo di ridare linfa vitale a un sistema che sembrava divenuto arido, per le major aver investito su Spotify e affini una vera manna, di più, la svolta. Poi, che si stia riscaldando la casa dando fuoco ai mobili e ai soprammobili poco conta, per ora fa caldo, ...