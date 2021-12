Positivo al Covid si barrica in reparto e aggredisce con un cacciavite infermieri e agenti (Di lunedì 27 dicembre 2021) Attimi di tensione all’interno dell’ospedale Umberto I dove, lo scorso 26 dicembre, un uomo Positivo al Coronavirus ha dato in escandescenza seminando il panico in ospedale. Leggi anche:Follia a Roma: 22enne armato di machete dà fuoco alla casa. Poi picchia il coinquilino e gli agenti Positivo al Covid, si barrica nel reparto e ferisce con un cacciavite infermieri e agenti I fatti sono cominciati il 24 dicembre quando uomo di 71 anni di origini peruviane, è stato portato all’Umberto I in stato di agitazione psicomotoria; sottoposto ad un tampone, il 71enne è risultato Positivo al Coronavirus. Due giorni dopo, il 26 dicembre, l’uomo ha dato in escandescenza aggredendo con un cacciavite il personale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 dicembre 2021) Attimi di tensione all’interno dell’ospedale Umberto I dove, lo scorso 26 dicembre, un uomoal Coronavirus ha dato in escandescenza seminando il panico in ospedale. Leggi anche:Follia a Roma: 22enne armato di machete dà fuoco alla casa. Poi picchia il coinquilino e glial, sinele ferisce con unI fatti sono cominciati il 24 dicembre quando uomo di 71 anni di origini peruviane, è stato portato all’Umberto I in stato di agitazione psicomotoria; sottoposto ad un tampone, il 71enne è risultatoal Coronavirus. Due giorni dopo, il 26 dicembre, l’uomo ha dato in escandescenza aggredendo con unil personale ...

sscnapoli : ?? Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna. Il calciato… - Adnkronos : #Jovanotti positivo al #covid: 'Sono vaccinato, passerà'. - SimoneAlliva : Ho il covid da doppiamente vaccinato a un passo dalla terza. Una grande seccatura. La cosa curiosa è che il test a… - claudiodilegno : Altro #molecolare positivo…e pure Capodanno lo passeró chiuso in casa. Lontano dalla radio, dalla mia vita…non ne p… - camiziani : @rosanna_toscano @mariarosariaFo8 Si moroso di mia sorella fatto covid pesante ad agosto adesso è positivo ..bah -