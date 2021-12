Pio e Amedeo contro Fedez | “Il bambino lo guarda e dice | ‘Ma veramente sei mio padre?' ” Poi la stoccata a Giulia Salemi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 dicembre 2021) La faida trae Pio enon accenna a concludersi. Vi ricordate?! Era settembre quando i due comici attaccarono il rapper in diretta televisiva, durante i “Seat Music Awards” su Rai2. L’accusa era quella di aver polemizzato con la Rai in occasione del Concertone del Primo Maggio solo per scopi promozionali: “Si fa la polemica per il traffico sui social e si fa lo swipe up per vendere i prodotti”. Immediata era stata la risposta del rapper: “Spero di diventare un giorno anticonformista e antisistema come voi. Domani comincerò uscendo per la strada dando del ne*ro e del fr*cio a tutti per strappare un sacco di sorrisoni”. Ora c’è un nuovo capitolo. Il nuovo film di Pio e, “Belli Ciao”, in uscita nelle sale il 1 gennaio 2022, dipinge in maniera assai negativa tutto il mondo degli influencer. Interpellati durante la ...