Mercatino a scuola per comprare scaldabagni a Castelvetrano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Mancano i scaldabagni a scuola e genitori e docenti organizzano un Mercatino per raccogliere fondi per comprarli. È la singolare iniziativa organizzata al plesso "Borsani" dell'Istituto "Capuana - ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 dicembre 2021) Mancano ie genitori e docenti organizzano unper raccogliere fondi per comprarli. È la singolare iniziativa organizzata al plesso "Borsani" dell'Istituto "Capuana - ...

Advertising

Stemar7Denari : RT @NotizieFrance: Il cippo di Sant’Antuono e l’aumento dei furti di alberi: a via Manzoni una banda di ragazzini ruba tre alberi da un mer… - BortoneMauro : RT @LecceSette: Successo per il mercatino solidale del Polo 2 di Nardò - CivettaneviE : RT @NotizieFrance: Il cippo di Sant’Antuono e l’aumento dei furti di alberi: a via Manzoni una banda di ragazzini ruba tre alberi da un mer… - NotizieFrance : Il cippo di Sant’Antuono e l’aumento dei furti di alberi: a via Manzoni una banda di ragazzini ruba tre alberi da u… - TuttoH24 : Prima la realizzazione di numerosi addobbi natalizi (costituiti in prevalenza da materiali da riciclo), poi il merc… -