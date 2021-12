Maurizio Zamparini (ex presidente del Palermo) operato d'urgenza. È in terapia intensiva (Di lunedì 27 dicembre 2021) Maurizio Zamparini , ex presidente del Palermo, è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Udine ed è attualmente ricoverato in terapia intensiva. L'ex patron dei rosanero, 80 anni, è stato operato... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 27 dicembre 2021), exdel, è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Udine ed è attualmente ricoverato in. L'ex patron dei rosanero, 80 anni, è stato...

Advertising

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Maurizio Zamparini ricoverato d'urgenza in ospedale a Udine: è stato operato e si trova in terapia intensiva - vorreiesserezz : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Maurizio Zamparini ricoverato d'urgenza in ospedale a Udine: è stato operato e si trova in terapia intensiva - Giusepp00699032 : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Maurizio Zamparini ricoverato d'urgenza in ospedale a Udine: è stato operato e si trova in terapia intensiva - zazoomblog : Maurizio Zamparini ricoverato d’urgenza: l’ex patron del Palermo in “condizioni delicate” - #Maurizio #Zamparini… - Telefriuli1 : ???????????????? ?????????????????? ???????????????????? ??'?????????????? ??????'???????????????? ???? ?????????? L'ex patron del Palermo è stato sottoposto ad un inte… -