LIVE Sci alpino, Seconda prova Discesa Bormio in DIRETTA: Hintermann davanti a tutti, Paris e i migliori si nascondono (Di lunedì 27 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.32 Che bravo il canadese Brodie Seger! Addirittura quinto staccato di +1”93! 12.30 Discreta la prestazione del teutonico Simon Jocher, giovane e interessante prospetto del circus: ventunesimo a +3”59. 12.27 Ricordiamo che non sono partiti il norvegese Adrian Smiseth Sejersted ed il francese Victor Schuller. 12.25 Tra gli ultimi scesi nessuno è stato in grado di insediare le prime venti posizioni a parte Arvidsson. 12.22 Il prossimo azzurro in pista sarà Guglielmo Bosca con il pettorale 48. Intanto l’americano Erik Arvidsson (sceso con 37) è diciassettesimo a +3”26. 12.20 Roulin è ottavo a +2”28, scivola in decima posizione Mattia Casse. 12.18 Si riparte! Bene lo svizzero Gilles Roulin, apparso in costante crescita nelle prime uscite stagionali. 12.15 Approfittiamo del break per ricapitolare la situazione. ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.32 Che bravo il canadese Brodie Seger! Addirittura quinto staccato di +1”93! 12.30 Discreta la prestazione del teutonico Simon Jocher, giovane e interessante prospetto del circus: ventunesimo a +3”59. 12.27 Ricordiamo che non sono partiti il norvegese Adrian Smiseth Sejersted ed il francese Victor Schuller. 12.25 Tra gli ultimi scesi nessuno è stato in grado di insediare le prime venti posizioni a parte Arvidsson. 12.22 Il prossimo azzurro in pista sarà Guglielmo Bosca con il pettorale 48. Intanto l’americano Erik Arvidsson (sceso con 37) è diciassettesimo a +3”26. 12.20 Roulin è ottavo a +2”28, scivola in decima posizione Mattia Casse. 12.18 Si riparte! Bene lo svizzero Gilles Roulin, apparso in costante crescita nelle prime uscite stagionali. 12.15 Approfittiamo del break per ricapitolare la situazione. ...

