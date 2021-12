“La violenza non si archivia”: sit in a Benevento contro la decisione della Pm (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Presidio di protesta davanti al Tribunale di Benevento contro la richiesta di archiviazione per la denuncia di stupro presentata da una donna ai danni dell’ex marito. Stamani l’associazione Exit Strategy, unitamente a Potere al Popolo e Città Aperta, ha voluto dichiarare la propria profonda contrarietà rispetto alla recente decisione di una Pm della Procura di Benevento, finita peraltro pochi giorni or sono al centro di una polemica nazionale, che non aveva evidentemente creduto alla versione della donna che aveva descritto episodi di violenza sessuale e maltrattamenti. “La violenza non si archivia”, questo lo slogan della manifestazione che ha ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Presidio di protesta davanti al Tribunale dila richiesta dizione per la denuncia di stupro presentata da una donna ai danni dell’ex marito. Stamani l’associazione Exit Strategy, unitamente a Potere al Popolo e Città Aperta, ha voluto dichiarare la propria profonda contrarietà rispetto alla recentedi una PmProcura di, finita peraltro pochi giorni or sono al centro di una polemica nazionale, che non aveva evidentemente creduto alla versionedonna che aveva descritto episodi disessuale e maltrattamenti. “Lanon si”, questo lo sloganmanifestazione che ha ...

