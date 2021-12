Katia Ricciarelli 'minaccia' Gianmaria Antinolfi: "Non fare il furbo con me" (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un pomeriggio di Natale per Katia Ricciarelli, che non tiene mai il passo con tutti gli altri coinquilini che non rispettano mai i loro appuntamenti. Nel pomeriggio di Natale, tutti i partecipanti al Grande Fratello Vip 2021 hanno pensato di eseguire alcuni canti natalizi sotto la sapiente guida di Katia Ricciarelli. L'artista impaziente di iniziare a cantare, cercò di ricordare tutti gli altri coinquilini, Gianmaria Antinolfi è stata la povera vittima dei rimproveri del soprano. La cantante prima ha rimproverato l'imprenditore perché stava giocando a biliardo con altri concorrenti mentre lei aspettava per cominciare le prove e poi ha usato parole molto dure su di lui perché non indossava un abito corale come gli altri concorrenti. Gianmaria indossava una t-shirt ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un pomeriggio di Natale per, che non tiene mai il passo con tutti gli altri coinquilini che non rispettano mai i loro appuntamenti. Nel pomeriggio di Natale, tutti i partecipanti al Grande Fratello Vip 2021 hanno pensato di eseguire alcuni canti natalizi sotto la sapiente guida di. L'artista impaziente di iniziare a cantare, cercò di ricordare tutti gli altri coinquilini,è stata la povera vittima dei rimproveri del soprano. La cantante prima ha rimproverato l'imprenditore perché stava giocando a biliardo con altri concorrenti mentre lei aspettava per cominciare le prove e poi ha usato parole molto dure su di lui perché non indossava un abito corale come gli altri concorrenti.indossava una t-shirt ...

Advertising

savage_persona : ~Katia Ricciarelli - Quantisticalux : Ma perchè in questa edizione del GF c'è una concorrente di nome Katia Ricciarelli alla quale viene concesso di dire… - Giochimale : RT @LIPPO1958: Ma Katia Ricciarelli che si lamenta che ha fatto troppe cose oggi e non ha un attimo di respiro, ne vogliamo parlare?! Non s… - mmbfanspage : Katia Ricciarelli, gaffe su Manuel Bortuzzo “Siete più belli in piedi” - helma_marisa : @unvotoperimma Katia Ricciarelli se l'è presa sempre con le donne offendendo molto duramente,i maschi li ha sempre… -