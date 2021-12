Giovinazzi annuncia | “Lascio la Formula1 a testa alta”

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 27 dicembre 2021)la"a, dopo la mia migliore stagione in F1. D'altronde non si può competere contro i soldi. Questo è il brutto di questo sport, purtroppo è sempre stato così". E' lo sfogo al Corriere della Sera di Antonioche il prossimo anno correrà in Formula E dopo la decisione dell'Alfa Romeo di preferirgli il cinese Zhou Guanyu spinto dai tanti sponsor alle sue spalle. Il pilota di Martina Franca, in ogni caso, nel 2022 per dodici gare occuperà il ruolo di pilota di riserva di Ferrari, Alfa e Hass, quando sarà libero dai suoi impegni in Formula E (correrà col Team Dragon)."Quando mi hanno comunicato la decisione ho provato una grande delusione, sono stati mesi difficilissimi. C`erano voci sempre più forti su di me, ho sempre cercato di tenerle lontane, ma non era facile", ha ...