Gherardo Gaetani e Stefano De Martino condividono una top model: chi è (Di lunedì 27 dicembre 2021) Gherardo Gaetani detto Barú è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Il ragazzo non è nuovo al piccolo schermo infatti ha partecipato a Pechino Express con lo zio che è Costantino della Gherardesca. Il nuovo concorrente del Gf vip condivide una top model con Stefano De Martino. Chi è? Gherardo Gaetani e Stefano De Martino-AltranotiziaGherardo Gaetani e Stefano De Martino sono accostati in questi giorni per via di qualcosa che condividono e che forse nessuno ha notato. Cosa hanno in comune i due vip? Gherardo Gaetani e Stefano De Martino ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 27 dicembre 2021)detto Barú è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Il ragazzo non è nuovo al piccolo schermo infatti ha partecipato a Pechino Express con lo zio che è Costantino della Gherardesca. Il nuovo concorrente del Gf vip condivide una topconDe. Chi è?De-AltranotiziaDesono accostati in questi giorni per via di qualcosa chee che forse nessuno ha notato. Cosa hanno in comune i due vip?De...

Advertising

LadyNews_ : Chi è Gherardo Barù Gaetani Dell'Aquila D’Aragona? Altezza, età, Instagram, Grande Fratello, fidanzata - Azzurra63129531 : RT @Lililibra6: Ma ci rendiamo conto che il vero nome di Barù l'orsetto è Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona?? Non è un nome: è uno sci… - Lililibra6 : Ma ci rendiamo conto che il vero nome di Barù l'orsetto è Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona?? Non è un nome: è… - nocchi_rita : RT @MissChilll: Alessandro senza maglietta in regia 1 Barú cucinando per Jess in regia 2 Sembra una sfida a duello per l’amore della princi… - odalysio : RT @MissChilll: Alessandro senza maglietta in regia 1 Barú cucinando per Jess in regia 2 Sembra una sfida a duello per l’amore della princi… -