Corsport: Osimhen è già in Nigeria, ma per la Coppa d’Africa serve l’ok del Napoli (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport scrive che Osimhen è già partito per la Nigeria, è pronto a giocare la Coppa d’Africa ma serve l’ok del Napoli: venerdì le visite mediche decisive. Il quotidiano scrive di “schiaffo al Napoli”. prima ancora del controllo decisivo, in programma venerdì a Napoli a poco più di un mese dal complesso intervento al volto eseguito il 23 novembre dopo il tremendo scontro con Skriniar e le fratture multiple e scomposte riportate di conseguenza (una ventina). Non resta che attendere il controllo di venerdì, ma volendo attenersi strettamente ai proclami non sfugge un particolare: Victor potrebbe tornare a giocare due mesi prima dei novanta giorni di prognosi iniziale. Veloce anche nei recuperi, sì, non c’è che dire. Ieri ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport scrive cheè già partito per la, è pronto a giocare lamadel: venerdì le visite mediche decisive. Il quotidiano scrive di “schiaffo al”. prima ancora del controllo decisivo, in programma venerdì aa poco più di un mese dal complesso intervento al volto eseguito il 23 novembre dopo il tremendo scontro con Skriniar e le fratture multiple e scomposte riportate di conseguenza (una ventina). Non resta che attendere il controllo di venerdì, ma volendo attenersi strettamente ai proclami non sfugge un particolare: Victor potrebbe tornare a giocare due mesi prima dei novanta giorni di prognosi iniziale. Veloce anche nei recuperi, sì, non c’è che dire. Ieri ...

Advertising

napolista : Corsport: Osimhen è già in Nigeria, ma per la Coppa d’Africa serve l’ok del Napoli Il quotidiano scrive di “schiaf… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Primapagina @CorSport: '@victorosimhen9, schiaffo al @sscnapoli' - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM #SSCN #SSCNapoli #… - PianetaMilan : #Primapagina @CorSport: '@victorosimhen9, schiaffo al @sscnapoli' - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM #SSCN… - salvione : Napoli, mal d’Africa: Koulibaly, Ounas e Anguissa già via. E il rebus Osimhen - infoitsport : CorSport: Coppa d'Africa, per Osimhen si decide a fine mese dopo il controllo medico in programma - ilNapolista -