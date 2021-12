Conte: “Inter al top, magari torno in Serie A e ribalto i pronostici” | VIDEO (Di lunedì 27 dicembre 2021) Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha parlato dell'Inter e ha fatto una battuta sul suo ritorno in Italia. Queste le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di lunedì 27 dicembre 2021) Antonio, allenatore del Tottenham, ha parlato dell'e ha fatto una battuta sul suo riin Italia. Queste le dichiarazioni

Advertising

sportmediaset : Tottenham, #Conte provoca: “Inter campione d’inverno? Magari torno ancora…” #SportMediaset - SkySport : Conte: 'L'Inter resterà in alto per anni, ma magari un giorno torno in A per batterla' #SkyPremier #PremierLeague… - GoalItalia : Il 'messaggio' di Conte all'Inter ?? - Andre_Costa95 : RT @internazionaleL: Ho letto ora le parole di Conte, false e opportuniste come al solito: ha lasciato l'inter perché non credeva che avreb… - modazza85 : RT @Tractor220510: Gian Piero Gasperini inferocito con Antonio Conte 'L'esclusiva di parlare dell'Inter a sproposito ogni quarto d'ora è mi… -