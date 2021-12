Calcio: Maurizio Zamparini ricoverato d’urgenza ad Udine, è grave (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’ex presidente del Palermo Calcio Maurizio Zamparini è stato ricoverato ed operato d’urgenza all’ospedale di Udine, dove ora versa in terapia intensiva, a seguito di improvvise complicazioni, anche se non è risultato positivo al tampone Covid. Per Zamparini questo è stato sicuramente un anno funesto, nel quale ha perso tragicamente pochi mesi fa il figlio Armando, trovato senza vita nel suo appartamento di Londra a soli 23 anni, mentre ora c’è da fare i conti con qualche problemi di salute. Ottanta anni, l’ex patron del Palermo riversa ora in condizioni piuttosto gravi, anche non in pericolo di vita, secondo quanto riportato da Sport Mediaset. Come riporta invece Stadionews, l’attacco di peritonite potrebbe essere legato all’assunzione di farmaci. Seguiranno ulteriori ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’ex presidente del Palermoè statoed operatoall’ospedale di, dove ora versa in terapia intensiva, a seguito di improvvise complicazioni, anche se non è risultato positivo al tampone Covid. Perquesto è stato sicuramente un anno funesto, nel quale ha perso tragicamente pochi mesi fa il figlio Armando, trovato senza vita nel suo appartamento di Londra a soli 23 anni, mentre ora c’è da fare i conti con qualche problemi di salute. Ottanta anni, l’ex patron del Palermo riversa ora in condizioni piuttosto gravi, anche non in pericolo di vita, secondo quanto riportato da Sport Mediaset. Come riporta invece Stadionews, l’attacco di peritonite potrebbe essere legato all’assunzione di farmaci. Seguiranno ulteriori ...

Advertising

sportface2016 : Maurizio #Zamparini ricoverato d'urgenza: l'ex patron del Palermo è in terapia intensiva in condizioni delicate - Eurosport_IT : Zamparini in terapia intensiva, operato per una complicazione improvvisa ??? - Bianca34874951 : RT @RobertoRenga: Forza presidente. Maurizio Zamparini operato d’urgenza, è in terapia intensiva - FabRavezzani : RT @RobertoRenga: Forza presidente. Maurizio Zamparini operato d’urgenza, è in terapia intensiva - RobertoRenga : Forza presidente. Maurizio Zamparini operato d’urgenza, è in terapia intensiva -