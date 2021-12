Buon compleanno Maggie Smith | Michaela Biancofiore…

(Di martedì 28 dicembre 2021) …Denzel Washington, William Vecchi, Ivana Simeoni, Richard Clayderman, Stefano Collina, Enrica Merlo, Erika Trentin… Oggi 28 dicembre compiono gli anni: Carlo Fontanesi, ex calciatore Spal; Luisella Ciaffi, cantante, mezzosoprano;, attrice; Bruno Alessandro, attore, doppiatore; Cirillo Bonora, politico; Franco Rondanini, ex calciatore Pro Patria, allenatore; Franco Capelletti, dirigente sportivo; Pietro Calogero, magistrato; Raffaele Cananzi, politico; Laura Cretara, scultrice, medaglista; Giuseppe Fezzardi, ex ciclista; Emilio Nicola Buccico, politico; Luigi Paganetto, economista; Anna Malvica, attrice, cantante; Attilio Celant, economista, geografo. Inoltre, compiono gli anni: Ernesto Franceschi, ex hockeista; Gianni Tanello, ex calciatore Verona, Arezzo, Casertana, Livorno; Micaela Pignatelli, doppiatrice, dialoghista, attrice; Giorgio ...

juventusfc : Buon compleanno, ?????????? ??????! ?? - teatrolafenice : ?? Buon compleanno a Ramin Bahrami che qui interpreta il Preludio XII in fa minore (dal Clavicembalo Ben Temperato v… - Agenzia_Ansa : Buon compleanno Indiana Jones: 41 anni fa usciva il primo capitolo della saga sull'archeologo detective concepito d… - ZeusMega : RT @famigliasimpson: @ZeusMega buon compleanno al più speciale dei fratellini. ????? - MaryQBarron : @Sutilis Allora vedrai che sarà così. Buon compleanno ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

Histonium.net

Tra coloro che hanno voluto fare gli auguri dic'è anche Alessandra Spisni, ex de La Prova del Cuoco, che con l'aiuto dei propri nipoti ha augurato un felice e serenoin un ...Giucas Casella/ Piange per il figlio James:separati (GF Vip) Per Giucas Casella si ... IlGiucas non è riuscito a 'salutare' come avrebbe voluto, ma magari gli tornerà la giusta dose di ...Nel giorno del suo compleanno, la Juventus ha voluto omaggiare Roberto Bettega. L'attaccante ha vestito la maglia bianconera per 13 anni.39 anni e non sentirli. Il 27 dicembre è il compleanno di Elisa Isoardi e la showgirl della tv italiana ha voluto ringraziare tutti coloro che ...