ASCOLTITV 26 DICEMBRE 2021 | MALEFICENT 2 | UN NATALE A 5 STELLE | CITTÀ SEGRETE | LINEA VERDE | DOMENICA IN | LE SOAP

(Di lunedì 27 dicembre 2021) ASCOLTI TV 26· Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – xM E D I A S E T24 – xPT – x Pres. InFamiglia – xTg1 ore 8 – xInFamiglia – xPaesi che Vai – xA Sua Immagine – xSanta Messa – xAngelus – x– xTg1 – xIn – xIn: Il Meglio – xDa Noi a Ruota Libera – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSoliti Ignoti – x: Signora del Male – x x x xSpeciale Tg1 – x Prima Pagina – xTg5 ore 8 – xVangelo più Antico – xSanta Messa – xStorie Mela– xMela– xTg5 – xArca di Noè – xBeautiful – xUna Vita – xa Bramble House – xTutto per una Canzone – x Caduta Libera (R) – xCaduta Libera (R) – xTg5 – xPaperissima Sprint – xUn ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : #ASCOLTITV DICEMBRE

Ascolti TV " Ieri sera, lunedì 20, il Grande Fratello Vip si è dovuto scontrare con Blanca , la fiction TV andata in onda ... #pic.twitter.com/muCKsUjxH7 ? Cinguetterai (@...Ascolti TV " Ieri sera, venerdì 17, il Grande Fratello Vip si è dovuto scontrare con The Voice Senior andato in onda ...5 mln) dal #Gfvip (3,3 milioni) #? MasterBB (@MasterAb88)...Ascolti Tv Santo Stefano 26 dicembre 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ...Ascolti tv ieri sera, domenica 26 dicembre, dati auditel e lo share: chi ha vinto tra Maleficenti su Rai 1, Natale a 5 stelle su Canale ...