Alessandro, una banale distrazione: la ragazza va a cercarlo e lo trova esamine sul pavimento (Di lunedì 27 dicembre 2021) Curtarolo, provincia di Padova. Alessandro Paronitti, macellaio, muore a causa di un incendio. All’origine una banale distrazione. Alessandro Paronitti/FacebookTragedia a Curtarolo, provincia di Padova. Alessandro Paronitti, 37enne di Curtarolo, è stato trovato in fin di vita nella sua casa di via Monte Cengio. A dare l’allarme è stata la fidanzata. Non riuscendo a contattare Alessandro ha cercato di capire cosa stesse succedendo. Si è recata all’appartamento, avendo le chiavi di casa, e si è trovata davantiad un muro denso di fumo e il ragazzo esanime sul pavimento. Capendo la gravità della situazione, ha allertato subito i soccorsi. Purtroppo, per Alessandro non c’è stato nulla da fare. Stando alle ... Leggi su formatonews (Di lunedì 27 dicembre 2021) Curtarolo, provincia di Padova.Paronitti, macellaio, muore a causa di un incendio. All’origine unaParonitti/FacebookTragedia a Curtarolo, provincia di Padova.Paronitti, 37enne di Curtarolo, è statoto in fin di vita nella sua casa di via Monte Cengio. A dare l’allarme è stata la fidanzata. Non riuscendo a contattareha cercato di capire cosa stesse succedendo. Si è recata all’appartamento, avendo le chiavi di casa, e si èta davantiad un muro denso di fumo e il ragazzo esanime sul. Capendo la gravità della situazione, ha allertato subito i soccorsi. Purtroppo, pernon c’è stato nulla da fare. Stando alle ...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - fanpage : #unprofessore2 si farà! Una splendida notizia per i fan della fiction con Alessandro Gassmann - MarcoElliottOUT : @Annalia_Fiore O forse Alessandro aveva la consapevolezza di vincere una bella somma al primo premio di Amici e poi… - paladino_clara : RT @ElyCarter89: @dramalove80 @Gloria938332771 Sophie é falsa come una banconota del Monopoli! Soprattutto sleale soprattutto con Jessica.… - Alessandro_Amad : RT @fratotolo2: Una cosa accomuna la storia dei vaccinati con tre dosi #DiBattista, #Fedez e #Ferragni: per fortuna, i loro bimbi sono nega… -