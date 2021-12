Trapianti bestiali

Leggi su panorama

(Di domenica 26 dicembre 2021) A New York i medici hanno effettuato il primo «trasferimento» di rene da un maiale ingegnerizzato in una paziente cerebralmente morta. L’obiettivo è ridurre il drammatico divario fra carenza di organi e chi li attende. Eppure anche oggi, aspettando i «pezzi di ricambio» da altre specie, molto si può fare... Di tutti i modi in cui una persona può contribuire al progresso della scienza, una donna americana di 55 anni (l’età è l’unica cosa che si sa di lei) ha scelto probabilmente il più singolare: farsi trapiantare, lo scorso ottobre, un rene di maiale geneticamente modificato. «Scelto», in realtà, non è nemmeno il termine giusto, dal momento che era cerebralmente morta. Il suo cuore batteva solo perché alimentato da una macchina, alla New York University Langone Health. A decidere sono stati i familiari, secondo le volontà della donna, che in vita era una donatrice di organi. I suoi ...