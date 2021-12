Advertising

Agenzia_Ansa : Ennesimo passo indietro sui diritti in Afghanistan: i talebani vietano alle donne i viaggi senza un uomo di famigli… - SkyTG24 : Afghanistan, i talebani vietano alle donne i viaggi senza un parente uomo - MediasetTgcom24 : Afghanistan, talebani vietano alle donne di viaggiare senza un parente uomo #afghanistan - Baw8E : RT @mara06844397: Afganistan, talebani vietano viaggi alle donne sole…e la Boldrini con le pseudo femministe si stanno già lambiccando il c… - FirenzePost : Talebani vietano viaggi alle donne sole: oltre 72 chilometri ci vuole un parente -

Ultime Notizie dalla rete : Talebani vietano

non hanno precisato cosa intendono precisamente per 'velo islamico', cioè se si tratta di un semplice velo, già indossato dalla maggior parte delle donne afghane, oppure di qualcosa di più.Ennesimo passo indietro per i diritti delle donne in Afghanistan: ihanno annunciato oggi il divieto per le donne di viaggiare da sole per lunghe distanze (oltre i 70 km circa) e che dovranno essere accompagnate da un uomo della famiglia. La raccomandazione, ...KABUL – Donne afghane sempre più sotto il giogo dei talebani. Che ora impongono nuove restrizioni: d’ora in poi, hanno annunciato, le donne dovranno essere accompagnate da un uomo della propria ...I talebani hanno annunciato il divieto per le donne di viaggiare da sole per lunghe distanze se non sono accompagnate da un uomo della famiglia. I Talebani vietano alle donne di viaggiare senza un par ...