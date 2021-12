Pio e Amedeo lanciano una stoccata a Fedez e Giulia Salemi: “Si vive per il consenso, anche a scapito della verità” (Di domenica 26 dicembre 2021) Pio e Amedeo in occasione della presentazione del loro film, dal titolo Belli Ciao, hanno commentato – intervistati da SuperguidaTV – gli influencer dei nostri tempi, e in particolare hanno lanciato una stoccata a Fedez e a Giulia Salemi: anche noi usiamo i social, ma per prendere in giro gli altri devi prima prendere in giro te stesso. C’è gente che torna dopo giorni a casa e già prima di aprire la porta ha aperto il video per riprendere il figlio, il primo pensiero è fare il video quando quel povero figlio magari manco ti riconosce. Io il telefono lo spengo già in macchina per non avere rotture e concentrarmi su di lui. Queste le parole chiaramente rivolte al marito di Chiara Ferragni, mentre per quanto riguarda Giulia Salemi, ... Leggi su isaechia (Di domenica 26 dicembre 2021) Pio ein occasionepresentazione del loro film, dal titolo Belli Ciao, hanno commentato – intervistati da SuperguidaTV – gli influencer dei nostri tempi, e in particolare hanno lanciato unae anoi usiamo i social, ma per prendere in giro gli altri devi prima prendere in giro te stesso. C’è gente che torna dopo giorni a casa e già prima di aprire la porta ha aperto il video per riprendere il figlio, il primo pensiero è fare il video quando quel povero figlio magari manco ti riconosce. Io il telefono lo spengo già in macchina per non avere rotture e concentrarmi su di lui. Queste le parole chiaramente rivolte al marito di Chiara Ferragni, mentre per quanto riguarda, ...

