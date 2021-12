Moglie uccisa la vigilia di Natale dal marito 80enne | si parla di “delitto di disperazione”

(Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic – A Terni unavienedalladi, come riporta Tgcom24., unterribile a Terni Avviene ad Amelia, in provincia di Terni, lo sconvolgente fatto che vede coinvolta unaper mano delproprio ladi. L’uomo, 80 anni, è stato arrestato. Per il procuratore Alberto Liguori si tratta di unlegato “alla” e di “un dramma umano dovuto alla malattia”. Ilha infatti confessato di essere stato molto male per le condizioni di salute della, che negli ultimi mesi sarebbero peggiorate ...

Advertising

venti4ore : Moglie uccisa a coltellate a Capalbio: l’inizio del processo, il silenzio dell’assassino e il saluto ai parenti - inciu_cessa : Mi ci sarei giocata casa che il maestrale non l'aveva uccisa la moglie - paolo_ariaudo : @margheritamanci @La_gaia_scienza Nel padrino c’è una evoluzione del personaggio di Michael Corleone che viene ripa… - iacomary97 : @Hanyauku___ @_amantedelcine_ In uno degli universi dei fumetti esiste una moglie di Clint di nome Laura Barton ma… - Giorno_Brescia : Milzano, uccise la moglie con 11 coltellate. Condannato a 24 anni di carcere -

Ultime Notizie dalla rete : Moglie uccisa

La donna è statain casa dal marito con due colpi della pistola regolarmente detenuta. L'... ha manifestato un sentimento di profonda angoscia per laaffetta da una malattia degenerativa ...L'arrestato è un medico in pensione, ex insegnante la, molto conosciuti ad Amelia e nel ... Francesco Soddu, ha ricordato l'ex insegnantedal marito. 'Una famiglia conosciuta e stimata, ...Al pm che lo ha interrogato dopo l’arresto ha ammesso le sue responsabilità, «serenamente e con grande dignità» l’80enne di Amelia, in Umbria, che ha ...NOLA - "Prego tanto per Antonio e per la sua famiglia, a cui giunga il mio cordoglio. Il Signore abbia misericordia e ci liberi finalmente dal male della violenza". E' quanto ha scritto il vescovo di ...