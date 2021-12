Inter, senti Conte: 'Magari un giorno tornerò' (Di domenica 26 dicembre 2021) LONDRA (INGHILTERRA) - Nonostante i numerosi casi di Covid - 19 , la Premier League è scesa in campo regolarmente tenendo fede alla tradizione del boxing day . Dopo la vittoria per 3 - 0 in casa, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 26 dicembre 2021) LONDRA (INGHILTERRA) - Nonostante i numerosi casi di Covid - 19 , la Premier League è scesa in campo regolarmente tenendo fede alla tradizione del boxing day . Dopo la vittoria per 3 - 0 in casa, ...

Advertising

sportli26181512 : #Inter, senti #Conte: 'Magari un giorno tornerò': L'allenatore del Tottenham ha parlato del girone d'andata dei ner… - CorSport : #Inter, senti #Conte: 'Magari un giorno tornerò' ??? - infoitsport : Inter, senti Skriniar: “Una nuova esperienza all’estero non è mai male” - zuppa_angelo : @FrancescoOrdine A te il natale lo rovinano ogni volta che senti parlare di inter, franco? - CentotrentunoC : MERCATO ???? ?? Simone #Inzaghi esce allo scoperto sull’interesse dell’#Inter per #Nández, nome centrale per il merca… -