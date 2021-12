Il condor su San Pietro e il Natale in sospeso di Francesco (Di domenica 26 dicembre 2021) “El cóndor de los Andes descendió…y bajó” Pronunziato, anzi “sussurrato” al microfono da Bergoglio e dispiegato con imponente apertura d’ali dai mass media, il messaggio natalizio del Vicario di Cristo misura lo sforzo di “convertire” il Vangelo in notizia e offrirne una lettura di attualità, incarnata nei problemi del presente: dal bullismo e violenza sulle donne ai conflitti cronicizzati, “metastatizzati” d’Ucraina e Oriente Medio, Corno d’Africa e Sahel. Tale prerogativa, di assumere in uno sguardo il mondo intero, cogliendone i particolari e sollevandoli a visione d’insieme, evoca per un papa sudamericano la figura del volatile simbolo del continente, icona incontrastata della cordigliera e ospite inconsueto, quest’anno, del paesaggio vaticano. Ci sono voluti otto anni e nove Natali dall’arrivo di Jorge Bergoglio perché il condor attraversasse l’oceano e lo ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 dicembre 2021) “El cóndor de los Andes descendió…y bajó” Pronunziato, anzi “sussurrato” al microfono da Bergoglio e dispiegato con imponente apertura d’ali dai mass media, il messaggio natalizio del Vicario di Cristo misura lo sforzo di “convertire” il Vangelo in notizia e offrirne una lettura di attualità, incarnata nei problemi del presente: dal bullismo e violenza sulle donne ai conflitti cronicizzati, “metastatizzati” d’Ucraina e Oriente Medio, Corno d’Africa e Sahel. Tale prerogativa, di assumere in uno sguardo il mondo intero, cogliendone i particolari e sollevandoli a visione d’insieme, evoca per un papa sudamericano la figura del volatile simbolo del continente, icona incontrastata della cordigliera e ospite inconsueto, quest’anno, del paesaggio vaticano. Ci sono voluti otto anni e nove Natali dall’arrivo di Jorge Bergoglio perché ilattraversasse l’oceano e lo ...

Advertising

DrWyoming : @Dan03621335 @initlabor @ZombieBuster5 Porta dell'inferno esposta il 15.10, data di inizio Greenkazz. E anche lo st… - debufred : @mircoDmirco Ho visto il condor in piazza San Pietro Non è più stella cometa? Buon Natale! - cxxxx72 : @NicolaPorro Lo volete vedere l'Angelo del Presepe che questo signore ha allestito in Piazza San Pietro ? In Perù è… - Angelo33391 : Presepe pagano o cosa? Il presepe di piazza San Pietro 2021. La colomba chi se l'è magnata il condor? - r186mgt : con un relativo consenso più o meno informato. C'è poi il discorso dell'ammissione del fenomeno ufo da parte del go… -