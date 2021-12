Gli autori del GF Vip comunicano ad Alessandro la morte del nonno: la sua reazione e quella dei gieffini (Di domenica 26 dicembre 2021) Ieri è morto il nonno di Alessandro Basciano e oggi gli autori del GF Vip hanno comunicato la notizia al ragazzo. L’ex tentatore di Temptation Island Vip ha parlato al telefono con la madre, che ha cercato di tranquillizzarlo. “Ragazzi gli autori mi hanno comunicato che è venuto a mancare mio nonno. Purtroppo è così, la mia vita è questa, succede sempre così. L’ultima volta l’ho visto e non stava benissimo. Adesso ha smesso di soffrire, però è il momento sbagliato adesso. Anche con gli altri nonni è successo così, una volta stavo in Spagna ad esempio. Sì me l’hanno detto proprio adesso. Se mi viene in mente di uscire lo faccio sul serio, la sfondo davvero la porta, non per finta. Mi hanno detto che tanto non potevo fare nulla. Mi sembra quasi che la mia vita sia un continuo up and down. Penso a fare ... Leggi su biccy (Di domenica 26 dicembre 2021) Ieri è morto ildiBasciano e oggi glidel GF Vip hanno comunicato la notizia al ragazzo. L’ex tentatore di Temptation Island Vip ha parlato al telefono con la madre, che ha cercato di tranquillizzarlo. “Ragazzi glimi hanno comunicato che è venuto a mancare mio. Purtroppo è così, la mia vita è questa, succede sempre così. L’ultima volta l’ho visto e non stava benissimo. Adesso ha smesso di soffrire, però è il momento sbagliato adesso. Anche con gli altri nonni è successo così, una volta stavo in Spagna ad esempio. Sì me l’hanno detto proprio adesso. Se mi viene in mente di uscire lo faccio sul serio, la sfondo davvero la porta, non per finta. Mi hanno detto che tanto non potevo fare nulla. Mi sembra quasi che la mia vita sia un continuo up and down. Penso a fare ...

