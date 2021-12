GfV, Soleil Sorge nella bufera, un video mostra che la produzione la tutela e il web si rivolta (Di domenica 26 dicembre 2021) Continuiamo a parlare del Grande Fratello vip e nello specifico di una delle protagoniste principali di questa edizione numero 6 del reality di casa Mediaset. In queste mesi la nota Soleil Sorge è stata al centro dell’attenzione per via del suo carattere così tanto particolare, oltre che della natura del rapporto con Alex Belli. Si è fatta conoscere ed anche abbastanza in questi mesi e molti che già la conoscevano per via della sua partecipazione a Uomini e Donne e anche all’Isola dei famosi, si sono anche ricreduti su di lei. Per questa ragione è stata anche definita dal pubblico da casa la preferita in diverse circostanze. Qualcuno ha anche sostenuto che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sia una delle preferite dalla redazione del reality. Grande fratello vip, Soleil Sorge raccomandata? In molti pare ... Leggi su baritalianews (Di domenica 26 dicembre 2021) Continuiamo a parlare del Grande Fratello vip e nello specifico di una delle protagoniste principali di questa edizione numero 6 del reality di casa Mediaset. In queste mesi la notaè stata al centro dell’attenzione per via del suo carattere così tanto particolare, oltre che della natura del rapporto con Alex Belli. Si è fatta conoscere ed anche abbastanza in questi mesi e molti che già la conoscevano per via della sua partecipazione a Uomini e Donne e anche all’Isola dei famosi, si sono anche ricreduti su di lei. Per questa ragione è stata anche definita dal pubblico da casa la preferita in diverse circostanze. Qualcuno ha anche sostenuto che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sia una delle preferite dalla redazione del reality. Grande fratello vip,raccomandata? In molti pare ...

Ultime Notizie dalla rete : GfV Soleil GFV 6, la moglie di Aldo Montano: 'Ero gelosa per Manila Nazzaro' Nell'ottica dell'atleta russa, anche la modella italo - americana, Soleil Sorge è un'attrice. "Come attrice le do il voto 10 - ha continuato la moglie di Aldo e poi ha chiosato - mi dispiacerebbe se ...

