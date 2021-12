Covid, Jovanotti è positivo: “Test rapidi non così efficaci” (Di domenica 26 dicembre 2021) Jovanotti è positivo al Covid-19. Il cantautore ha informato i suoi fan di aver contratto il virus con dei video su TikTok. “Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Natale è passato e passerà anche il virus, dai”, ha detto Lorenzo Cherubini con una serie di storie sui social. “Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2”, ha annunciato rassicurando sulle sue condizioni. Il cantante lamenta “mal di gola pazzesco, male di muscoli, tutto”. E poi aggiunge “Dai va bene, poi sono vaccinato” (Covid: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di domenica 26 dicembre 2021)al-19. Il cantautore ha informato i suoi fan di aver contratto il virus con dei video su TikTok. “Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Natale è passato e passerà anche il virus, dai”, ha detto Lorenzo Cherubini con una serie di storie sui social. “Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2”, ha annunciato rassicurando sulle sue condizioni. Il cantante lamenta “mal di gola pazzesco, male di muscoli, tutto”. E poi aggiunge “Dai va bene, poi sono vaccinato” (: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).

Advertising

Adnkronos : #Jovanotti positivo al #covid: 'Sono vaccinato, passerà'. - Agenzia_Ansa : 'Ho il virus, passera anche questo': così Jovanotti annuncia sui social di essere positivo al Covid. 'Ho la febbre… - LaStampa : Jovanotti ha il Covid: “I tamponi rapidi non sono così efficaci” - laltrodiego : Jovanotti col covid: 'Mal di gola pazzesco, mal di muscoli. Un’influenza di quelle toste. I tamponi rapidi non fu… - AURORA65388938 : RT @LaStampa: Jovanotti ha il Covid: “I tamponi rapidi non sono così efficaci” -