Amelia | uccide la moglie malata | ' Soffriva nel vedere calpestata la sua dignità di persona'

(Di domenica 26 dicembre 2021) Ha confessato davanti al pubblico ministero il medico medico in pensione , 80 anni,che la notte della vigilia di Natale ha ucciso la, ex maestra, gravemente, sua coetanea, nella loro ...

e' una città sconvolta da questa tragedia". Lo afferma il sindaco Laura Pernazza, uscendo dalla messa di Natale, nel corso della quale anche il vescovo della Diocesi di Terni - Narni -, ..."È una tragedia che rattrista tutta la comunità, avvenuta in una giornata particolare che viene offuscata" commenta il sindaco di, Laura Pernazza. La quale conosceva personalmente la vittima e ...La tragedia la scorsa notte ad Amelia, in provincia di Terni, dove l'80enne medico in pensione Roberto Pacifici ha esploso alcuni colpi di pistola al petto contro la moglie sua coetanea, uccidendola.Un ottantenne di Amelia – in provincia di Terni – la scorsa notte ha ucciso la moglie, sua coetanea, con un colpo di arma da fuoco ...