Adriano Celentano | oltre ad Alessandra ha un’altra amatissima nipote | Chi è e cosa fa

Leggi su altranotizia

(Di domenica 26 dicembre 2021)ha unache conosciamo tutti molto bene ed è, la professoressa che da molti anni affianca come professore Maria nel talent Amici. Ma sapete che habellissima?-AltranotiziaAndrianonon ha ovviamente bisogno di nessuna presentazione difatti l’uomo è un Dio della musica italiana ma anche un icone per molte generazioni. Conosciamo bene tramite il talent Amici suache da moltissimi anni ma non si è parlato quasi mai dell’altradel divo italiano. Chi è? Adriana, ecco l’altra ...