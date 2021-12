Roma | al mercato insieme ai volontari di ReFoodGees | “Recuperiamo cibo invenduto per darlo a chi ha bisogno È una pratica di civiltà”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 dicembre 2021)è un’associazione nata circa 4 anni fa che,all’iniziativaSalva, recupera frutta, verdura e prodotti da forno rimasti invenduti nei mercati e li distribuisce a chi ne ha. Tutti i sabati intorno alle 16 idel progetto si incontrano al NuovoEsquilino, noto per essere multietnico sia per la provenienza dei gestori che per quella di chi lo frequenta, raccolgono tra i banchi ilche altrimenti finirebbe al macero e, dopo averlo pesato e selezionato, lo consegnano alle persone in fila. ”Non è una mensa per poveri – ci tiene a sottolineare Viola De Andrade Piroli, la fondatrice di– è unadiche lotta contro lo spreco ...