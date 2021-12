Palestrina | C d Q “Via Arpino” | Massari presidente

(Di sabato 25 dicembre 2021) Il 24 dicembre 2021 si sono svolte, a, le elezioni del Direttivo del Comitato di Quartiere “Via“: a larghissima maggioranza iluscente, il signorFerdinando, è stato rieletto. A scrutinio ultimato, sono risultati più votati, e dunque eletti in seno al Direttivo, i seguenti candidati: Fichera Piero; Cicerchia Francesco; Recchia Fabrizio; Caporossi Alessandro; Pizzuti Gino; Muzi Piero; Polce Ivano e Caporossi Valentina. La realtà del Comitato di Quartiere “Via” si caratterizza per due aspetti degni nota: il dinamismo e la geografia (che lo pone a cavallo die Valmontone; proprio sul territorio di quest’ultimo Comune è presente un bellissimo parco giochi per bambini ottimamente curato dal C.d.Q. “Via“. Buon ...

