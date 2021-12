Omicron: Portogallo, la variante è diventata dominante (Di sabato 25 dicembre 2021) La variante Omicron del Covid - 19 è diventata dominante in Portogallo. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, che hanno registrato nelle ultime 24 ore 12.943 casi, il picco dal 29 gennaio ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 dicembre 2021) Ladel Covid - 19 èin. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, che hanno registrato nelle ultime 24 ore 12.943 casi, il picco dal 29 gennaio ...

Ultime Notizie dalla rete : Omicron Portogallo Omicron: Portogallo, la variante è diventata dominante La variante Omicron del Covid - 19 è diventata dominante in Portogallo. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, che hanno registrato nelle ultime 24 ore 12.943 casi, il picco dal 29 gennaio scorso, e 11 ...

Borse mondiali a prova di varianti. Milano di un soffio fuori la top five ... nonostante nuove pesantissime restrizioni introdotte per arginare la variante Omicron , ha ... con il Dax in ascesa di circa il 15% ; il Portogallo (Lisbona a +13% ); il Regno Unito , anch'esso fuori ...

Anche in Repubblica Ceca e Danimarca si entra con tampone I viaggi al tempo dell'omicron, anche entro i confini europei, sono diventati un problema per un numero crescente di Paesi europei. Sulla scia delle misure introdotte da Italia, Portogallo e Grecia an ...

