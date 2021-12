Natale, il messaggio della regina Elisabetta: “Mi manca Filippo” (Di sabato 25 dicembre 2021) “Natale può essere duro per chi ha perso un proprio caro. Specialmente quest’anno, capisco perché”. La regina Elisabetta dedica parte del suo messaggio di Natale al principe Filippo, scomparso il 9 aprile. “Quello sguardo malizioso e indagatore alla fine era brillante come quando l’ho visto per la prima volta”, le parole che la 95enne sovrana ha dedicato all'”amato” marito. “La vita -dice Elisabetta- consiste in separazioni finali così come consiste in primi contri. Per quanto io e la mia famiglia possiamo sentire la sua mancanza, so che vorrebbe che ci godessimo il Natale”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 25 dicembre 2021) “può essere duro per chi ha perso un proprio caro. Specialmente quest’anno, capisco perché”. Ladedica parte del suodial principe, scomparso il 9 aprile. “Quello sguardo malizioso e indagatore alla fine era brillante come quando l’ho visto per la prima volta”, le parole che la 95enne sovrana ha dedicato all'”amato” marito. “La vita -dice- consiste in separazioni finali così come consiste in primi contri. Per quanto io e la mia famiglia possiamo sentire la suanza, so che vorrebbe che ci godessimo il”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

vaticannews_it : #24dicembre La Messa nella Notte di #Natale, il messaggio e la benedizione “Urbi et Orbi”, l’Angelus nella festa di… - vaticannews_it : #25dicembre Nel messaggio natalizio prima della benedizione Urbi et Orbi, #PapaFrancesco ha ricordato terre scosse… - vaticannews_it : #24dicembre2021 La scelta della 'piccolezza' da parte di Dio e la ricerca di grandezza degli uomini: #PapaFrancesco… - top57cl : RT @musagete10: Auguri di Buon Natale a tutti quelli che almeno una volta mi hanno messo un like, fatto un retweet, commentato un tweet o s… - CapitanoPaolo90 : @sha1779 Buon Natale ?????? e grazie per il caloroso messaggio ?? -