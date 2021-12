LIVE Phoenix-Golden State 62-58 | NBA in DIRETTA | +4 Suns all’intervallo dopo una tripla di Chris Paul sulla sirena

Leggi su oasport

(Di domenica 26 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.25 Ecco qualche immagine del primo tempo del Footprint Center di: CP3 weaving around everyone. He's got 16 at the half…@up 4 on ABC. #NBAXmas pic.twitter.com/Xjv25AHgz8 — NBA (@NBA) December 25, 2021 The hustle.The hoop.The harm. Devin Booker going to work…@in front on ABC!#NBAXmas pic.twitter.com/7wp2fG90ST — NBA (@NBA) December 25, 2021 00.23 A tra poco per il secondo tempo diWarriors su OA Sport. 00.22 Questi i numeri del primo tempo,: 16/27 da due, 6/16 da tre, 12/12 i liberi;: 13/24 dal campo, 7/19 dall’arco, 11/12 in lunetta. 00.20 27-33 e 35-25 i parziali di un ...