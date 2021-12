La temporary reunion delle Iotatola | un miracolo di Natale

(Di sabato 25 dicembre 2021) Non voglio prendermi meriti che non sono miei, o non sono necessariamente miei. Anni fa, quando avevo da poco ripreso a scrivere di musica con una certa regolarità, nello specifico per Il Fatto Quotidiano, uno dei primi articoli che ho scritto, forte di una certa popolarità che lo scrivere con una certa veemenza misto all’arrivo dei social mi aveva concessa, era stata una lettera aperta a Sara Mazo, storica voce degli Scisma. Una lettera aperta nella quale dichiaravo il mio amore, ovviamente artistico, per la cantante di Rosemary Plexiglas e L’equilibrio, invocando un suo ritorno sulle scene, possibilmente proprio al fianco di Paolo Benvegnù e il resto della band bresciana. Un modo per tributare pubblicamente stima a una grande artista che nel mentre si era dedicata ad altro, e al tempo stesso, tentar non nuoce, un tentativo estremo di veder realizzato un. ...

