Fiducia | Speranza | Zaia e Decaro le star di Natale Sala batte Gualtieri Bene De Luca e Le classifica

Il ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il sindaco di Bari Antonio Decaro vincono il sondaggio di Natale. Sono loro tre ad avere la Fiducia più alta tra i membri del governo Draghi, i Governatori e i primi cittadini.

Ultime Notizie dalla rete : Fiducia Speranza L'anno mirabilis di Mario Draghi ... Roberto Speranza, il presidente del Consiglio annuncia le prime riaperture dopo un anno passato ... Alta fiducia nel governo Draghi, ma c'è l'incognita Quirinale Intanto in Europa cresce la stima nei ...

NATALE 2021/ Card. Zuppi: Tu ci sei necessario, perché guarisci il nostro cuore ... quell'anziano che non è rivestito di dignità e di speranza, quella persona che è spogliata di ... Lui ha fiducia nella nostra umanità, tanto da affidarsi a noi. Ecco perché Natale ci cambia e ci fa ...

"Aprite le porte alla speranza e alla fiducia" - TVS tvsvizzera.it tvsvizzera.it Milano, Vigilia di Natale in Duomo. Delpini: «Dio rende tenace la speranza» La tradizione della Diocesi milanese è dunque ripresa come prima della pandemia con la messa di Mezzanotte: «Un Natale di amore, di fede e di speranza»: è questo l’augurio di Natale fatto dall’arcives ...

“Perché opporsi a chi vuol festeggiare il Natale autentico?” L’UE ha fatto marcia indietro sulla grottesca idea di indirizzare gli auguri su forme generiche per non urtare alcuna sensibilità. L’intervista con un vescovo non poteva che partire da questo. A rispo ...

