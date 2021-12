Capezzone-Pregliasco, scontro a Natale su covid e vaccino (Di sabato 25 dicembre 2021) Daniele Capezzone contro Fabrizio Pregliasco su covid e vaccino. Il Natale su Twitter è monopolizzato dalle clip e dagli hashtag legati allo scontro tra il giornalista e il virologo, andato in scena sul ‘ring’ televisivo di Controcorrente. “Capezzone evidenziava il problema della riduzione dell’efficacia” del vaccino. “In realtà si è visto via via nel tempo”, le parole di Pregliasco in relazione al calo della protezione garantita dal vaccino covid. “Da giugno-luglio… Bastava vedere i dati di Israele e Gran Bretagna”, replica Capezzone. “Ma no, molto dopo”, risponde Pregliasco in un crescendo. “E’ incredibile dire sempre cose negative”, dice il virologo. “Professore, ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 dicembre 2021) Danielecontro Fabriziosu. Ilsu Twitter è monopolizzato dalle clip e dagli hashtag legati allotra il giornalista e il virologo, andato in scena sul ‘ring’ televisivo di Controcorrente. “evidenziava il problema della riduzione dell’efficacia” del. “In realtà si è visto via via nel tempo”, le parole diin relazione al calo della protezione garantita dal. “Da giugno-luglio… Bastava vedere i dati di Israele e Gran Bretagna”, replica. “Ma no, molto dopo”, rispondein un crescendo. “E’ incredibile dire sempre cose negative”, dice il virologo. “Professore, ...

