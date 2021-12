Campania, quasi 5mila contagi e 9 morti: in aumento i ricoveri (Di sabato 25 dicembre 2021) quasi 5mila contagi in Campania. Sono infatti risultati positivi 4.837 tamponi su 77.269 test processati ieri nella Regione. A fornire i dati è l’Unità di Crisi regionale nel bollettino giornaliero. L’incidenza risale raggiungendo il 6,25% rispetto al 5,93% di ieri. Ci sono anche 9 vittime: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 25 dicembre 2021)in. Sono infatti risultati positivi 4.837 tamponi su 77.269 test processati ieri nella Regione. A fornire i dati è l’Unità di Crisi regionale nel bollettino giornaliero. L’incidenza risale raggiungendo il 6,25% rispetto al 5,93% di ieri. Ci sono anche 9 vittime: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli Covid, in Campania i nuovi contagi quasi raddoppiati negli ultimi dieci giorni - TonyB34741895 : @stanzaselvaggia Ma ce l'hai sempre con sta benedetta Lombardia...ma lo capisce che solo in quella regione abitano… - giannigosta : Piano ‘di resilienza’. Del Sesto (5 Stelle): in arrivo quasi 60 milioni per i piccoli Borghi storici della Campania… - Honeyxvmoon : All'alba da me in Campania si sono avvertite due scosse di 2.0 e 2.4 ora quasi vicino al 5 in Sicilia Un paio di gi… - sparklewithme22 : ….è possibile che io veda un tg regione che non è il tg della mia regione? Perché secondo il tg regione che ho sull… -