Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si baciano al Grande Fratello VIP (Di sabato 25 dicembre 2021) È arrivato nella notte il tanto atteso bacio tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni Il nuovo entrato nella casa del L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di sabato 25 dicembre 2021) È arrivato nella notte il tanto atteso bacio traIl nuovo entrato nella casa del L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

GrandeFratello : Per la gioia delle nostre Vip, il parterre maschile si allarga: Alessandro Basciano è un nuovo concorrente di… - LadyNews_ : Chi è #AlessandroBasciano? Età, altezza, figlio, fidanzata, #UominieDonne, Instagram, #GrandeFratello - noirchocolaat : RT @GiuseppeporroIt: Sophie promette a Jessica di stare lontana da Alessandro Basciano ma lo bacia in magazzino #gfvip #sophiecodegoni #al… - GiuseppeporroIt : Sophie promette a Jessica di stare lontana da Alessandro Basciano ma lo bacia in magazzino #gfvip #sophiecodegoni… - Tellynaa : RT @blogtivvu: Bacio tra Sophie e Basciano: “spunta” Corona e Alessandro elude i microfoni – VIDEO -