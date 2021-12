Terza dose e variante Omicron, efficacia cala dopo 10 settimane: report (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’efficacia della dose booster del vaccino contro le infezioni sintomatiche da variante Omicron diminuisce del 15-25% dopo 10 settimane e cala con rapidità maggiore rispetto ai casi di variante Delta. E’ un passaggio di un report pubblicato in Gran Bretagna dalla United Kingdom Health Security Agency, l’agenzia sanitaria. Il documento – che fa riferimento espressamente ad un quadro parziale e pertanto va interpretato “con cautela” – è stato elaborato sulla base dell’analisi di 147.597 casi legati alla variante Delta e 68.489 associati alla Omicron tra il 27 novembre e il 17 dicembre. E’ stata osservata l’efficacia del vaccino tra i casi collegati alle 2 varianti: si tratta di soggetti ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’dellabooster del vaccino contro le infezioni sintomatiche dadiminuisce del 15-25%10con rapidità maggiore rispetto ai casi diDelta. E’ un passaggio di unpubblicato in Gran Bretagna dalla United Kingdom Health Security Agency, l’agenzia sanitaria. Il documento – che fa riferimento espressamente ad un quadro parziale e pertanto va interpretato “con cautela” – è stato elaborato sulla base dell’analisi di 147.597 casi legati allaDelta e 68.489 associati allatra il 27 novembre e il 17 dicembre. E’ stata osservata l’del vaccino tra i casi collegati alle 2 varianti: si tratta di soggetti ...

