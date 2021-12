Sassuolo | brutta chiusura di un 2021 che rimane da record

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Ilha perso il derby con il Bologna per 3-0. La formazione di Dionisi non riesce a fare l’ultimo step Ilha chiuso il suocon unasconfitta contro il Bologna. Alessio Dionisi aveva chiesto ai suoi un ulteriore sforzo per fare quello step che in questa stagione – anche a detta del suo allenatore – la formazione neroverde non è mai riuscita a fare. Ma quello step, quell’ulteriore gradino,ancora un problema per ilperché è arrivato un ko senza storie, per 3-0. Il Bologna, reduce da 3 sconfitte consecutive (mai con Miha era arrivato a 4) ha dimostrato di avere più fame dei neroverdi, forse già proiettati verso le vacanze (ma l’approccio alla gara non è stato sbagliato) e forse più appagati rispetto ai colleghi bolognesi perché reduci da ...

ASCOLTA Il Sassuolo ha perso il derby con il Bologna per 3-0. La formazione di Dionisi non riesce a fare l'ultimo step Il Sassuolo ha chiuso il suo 2021 con una brutta sconfitta contro il Bologna. Ale ...