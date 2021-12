Poesie di Natale, tre componimenti poco noti: Saba, D’Annunzio e Gozzano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tre Poesie di Natale di tre autori fra i più noti della letteratura nel Novecento; nel nuovo appuntamento della rubrica Letteratura per l’Infanzia, versi dedicati alla Natività. Poesie di Natale, A Gesù Bambino di Umberto Saba Fra le Poesie di Natale da menzionare A Gesù Bambino di Umberto Saba è, decisamente, la più dolce. Questo componimento è una lieve e delicata preghiera che il poeta triestino rivolge a Gesù chiedendogli di essere sempre gentile, di animo buono e paziente. La notte è scesae brilla la cometache ha segnato il cammino.Sono davanti a Te, Santo Bambino!Tu, Re dell’universo,ci hai insegnatoche tutte le creature sono uguali,che le distingue solo la bontà,tesoro immenso,dato al povero e al ricco.Gesù, fa’ ch’io ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tredidi tre autori fra i piùdella letteratura nel Novecento; nel nuovo appuntamento della rubrica Letteratura per l’Infanzia, versi dedicati alla Natività.di, A Gesù Bambino di UmbertoFra ledida menzionare A Gesù Bambino di Umbertoè, decisamente, la più dolce. Questo componimento è una lieve e delicata preghiera che il poeta triestino rivolge a Gesù chiedendogli di essere sempre gentile, di animo buono e paziente. La notte è scesae brilla la cometache ha segnato il cammino.Sono davanti a Te, Santo Bambino!Tu, Re dell’universo,ci hai insegnatoche tutte le creature sono uguali,che le distingue solo la bontà,tesoro immenso,dato al povero e al ricco.Gesù, fa’ ch’io ...

