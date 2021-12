Oroscopo del Sud: grandi aspettative per Toro, Gemelli e Capricorno (Di venerdì 24 dicembre 2021) Scopriamo insieme le previsioni dell'Oroscopo del Sud di questa Vigilia di Natale, segno per segno. Ariete: Vigilia incentrata sui valori e sulle responsabilità familiari, l'obiettivo è fare una sorpresa preparata per gli altri. Lavora duro e questa volta non per l'agenda, ma per la tua festa, l'obiettivo è che vada a finire bene, un pezzo di normalità, come un'isola felice in un mare in tempesta, e con il trigono Luna-Sole ne sei sicuro sarà così! Toro: Ciò che risalta nelle effemeridi del giorno è la lotta tra il tuo inquilino Urano e il sinistro Saturno allo zenit. Il messaggio sarà molto chiaro fin dall'inizio e lo sarà anche prima della vigilia di Natale, ma oggi lavora come i muli: l'ultimo giorno utile alla fine e dobbiamo lavorare sodo. È un peccato che la famiglia, o la luna quadrata, abbia aspettative completamente ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 24 dicembre 2021) Scopriamo insieme le previsioni dell'del Sud di questa Vigilia di Natale, segno per segno. Ariete: Vigilia incentrata sui valori e sulle responsabilità familiari, l'obiettivo è fare una sorpresa preparata per gli altri. Lavora duro e questa volta non per l'agenda, ma per la tua festa, l'obiettivo è che vada a finire bene, un pezzo di normalità, come un'isola felice in un mare in tempesta, e con il trigono Luna-Sole ne sei sicuro sarà così!: Ciò che risalta nelle effemeridi del giorno è la lotta tra il tuo inquilino Urano e il sinistro Saturno allo zenit. Il messaggio sarà molto chiaro fin dall'inizio e lo sarà anche prima della vigilia di Natale, ma oggi lavora come i muli: l'ultimo giorno utile alla fine e dobbiamo lavorare sodo. È un peccato che la famiglia, o la luna quadrata, abbiacompletamente ...

