Marchetti: “Al Napoli serve un difensore e su Insigne…” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Marchetti: “Al Napoli serve un difensore ma non abbiamo la percezione che stia per arrivare già qualcuno, su Insigne…” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato per parlare del Napoli, di Insigne e del mercato dl club azzurro. Queste le sue parole: GENNAIO BISOGNA CONIUGARE ASPETTO ECONOMICO A QUELLO TECNICO “Bisogna coniugare a gennaio l’aspetto economico con quello tecnico. -afferma Marchetti -Oggi come oggi non ci sono squadre che possono fare mercato roboante, forse l’unica è la Fiorentina. Altre società che hanno denaro a disposizione per cambiare la squadra? Forse il Genoa. Le altre dovranno organizzarsi, magari anche tra loro con degli scambi o prendendo ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 24 dicembre 2021): “Alunma non abbiamo la percezione che stia per arrivare già qualcuno, su” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca, giornalista ed esperto di mercato per parlare del, di Insigne e del mercato dl club azzurro. Queste le sue parole: GENNAIO BISOGNA CONIUGARE ASPETTO ECONOMICO A QUELLO TECNICO “Bisogna coniugare a gennaio l’aspetto economico con quello tecnico. -afferma-Oggi come oggi non ci sono squadre che possono fare mercato roboante, forse l’unica è la Fiorentina. Altre società che hanno denaro a disposizione per cambiare la squadra? Forse il Genoa. Le altre dovranno organizzarsi, magari anche tra loro con degli scambi o prendendo ...

Advertising

Enzovit : Marchetti: 'Al Napoli serve un difensore e su Insigne...'' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Marchetti: 'Al Napoli serve un difensore ma non abbiamo la percezione che stia per arrivare già qualcuno, su… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Marchetti: 'Al Napoli serve un difensore ma non abbiamo la percezione che stia per arrivare già qualcuno, su… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Marchetti: 'Al Napoli serve un difensore ma non abbiamo la percezione che stia per arrivare già qualcuno, su… - apetrazzuolo : MERCATO - Marchetti: 'Al Napoli serve un difensore ma non abbiamo la percezione che stia per arrivare già qualcuno,… -