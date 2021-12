Look divini da copiare per le Feste

Leggi su iodonna

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Dalla jumpsuit minimale in bianco e nero al tailleur pantalone bianco da sera, fino al vestito da femme fatale con le macro-paillettes dorate. Trefestivi della divina Scarlett Johansson, sontuosi e chic. Ma soprattutto facili da replicare. Leggi anche › Ivintage più belli delle star di Hollywood sotto l’albero di Natale Scarlett Johansson, l’arte di portare la jumpsuit elegante A 37 anni Scarlett Johansson è una delle star più carismatiche. Oltre al talento, l’attrice è nota per il gusto sobrio e senza tempo, ispirato alle eterne divine della vecchia Hollywood. Ma con un twist contemporaneo. Lo dimostrano i trefestivi sfoggiati nell’ultimo mese, a partire da quello per i People’s Choice ...