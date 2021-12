Il re del bisturi su Real Time: Martina di Parma (Di venerdì 24 dicembre 2021) Giovedì 23 dicembre 2021 è andato in onda l’ottavo episodio della terza stagione de Il Re del bisturi, il Reality di Real Time che tratta i casi di persone che vogliono avvalersi della chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto grazie al lavoro di un luminare come il professor Giulio Basoccu. Il Re del bisturi va in onda su Real Time (n.31 DTT) in seconda serata. Il re del bisturi: Martina di Parma La protagonista dell’ottavo episodio della terza stagione è Martina, una 22enne di Parma, fidanzata da cinque anni con Gabriele. Si tratta di una ragazza molto esuberante e allegra, ma che da sempre ha problemi ad accettare il suo seno, al punto da vergognarsi nell’intimità col suo ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 24 dicembre 2021) Giovedì 23 dicembre 2021 è andato in onda l’ottavo episodio della terza stagione de Il Re del, ility diche tratta i casi di persone che vogliono avvalersi della chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto grazie al lavoro di un luminare come il professor Giulio Basoccu. Il Re delva in onda su(n.31 DTT) in seconda serata. Il re deldiLa protagonista dell’ottavo episodio della terza stagione è, una 22enne di, fidanzata da cinque anni con Gabriele. Si tratta di una ragazza molto esuberante e allegra, ma che da sempre ha problemi ad accettare il suo seno, al punto da vergognarsi nell’intimità col suo ...

